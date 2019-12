Jovem de 21 anos é morto em frente a Centro Espírita, em Itapuã

Um homem identificado como Daniel Reis do Vale, 21 anos, foi atingido por tiros na cabeça na manhã deste sábado (7), no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), o assassinato aconteceu por volta das 5h10, na Rua Misael Tavares, em frente ao Centro Espírita Manoel Philomeno de Miranda.

Em nota, a PM informou ao CORREIO que policiais militares da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (15ª CIPM/Itapuã) foram informados que um homem foi vítima por disparos de arma de fogo. "No local, a guarnição realizou o isolamento da área e solicitou os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção", diz a nota.

Ainda não há informações sobre autoria e nem sobre a motivação do crime. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil (PC), responsável por investigar o crime, mas até a publicação desta nota não obteve retorno.