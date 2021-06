Jovem de 22 anos é morta a facadas dentro de shopping em Niterói

A estudante Vitórya Melissa Mota, 22 anos, foi morta a facadas por Matheus dos Santos da Silva, 21, dentro de um shopping movimentado no Centro de Niterói. Cãmeras de segurança flagraram o momento do crime, enquanto os dois conversavam na praça de alimentação. Pessoas que estavam próximas correram no momento do ataque.

Os dois eram colegas em um curso técnico de enfermagem. Amigos da vítima dizem que Matheus tinha interesse romântico em Vitórya, que não correspondia. Ele foi preso e vai responder por feminicídio.

Em um post um dia antes de ser morta, a estudante postou uma mensagem reflexiva nas redes sociais. "Estamos vivendo ou só correndo? "Cansados ou nos cansando? será que podemos escolher?", escreveu. Vitórya completou 22 anos no domingo (30).

Testemunhas contaram à polícia que Matheus comprou uma faca em uma loja de departamentos do shopping meia hora antes de encontrar com Vitórya na praça de alimentação. Na mesa, eles conversaram por cerca de cinco minutos, até que começaram a discutir. A polícia diz que os dois conversaram também por telefone mais cedo - o assunto teria sido material de estudo.

Durante a discussão, a estudante gritou "não" algumas vezes e levantou da mesa, chamando atenção de pessoas ao redor. Nesse momento, ela levanta e Matheus puxa a faca e a ataca. Um homem que estava na mesa ao lado se aproxima um pouco, mas acaba pegando a mochila e saindo. Outro homem se aproxima depois, mas logo sai de perto. Matheus foi preso por policiais que passavam perto do shopping e foram acionados pelas testemunhas, que relataram o ataque.

Câmeras de segurança do shopping registraram todo o ataque. Vídeos de testemunhas gravados no local também mostram a tentativa de socorrer Vitórya. Ela chegou a ser socorrida para um hospital de Niterói, mas já chegou morta.