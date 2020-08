Jovem de 23 anos é morto a tiros dentro de casa em Arembepe

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em casa em Arembepe, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Bruno Cosme Reis dos Santos foi morto no final da noite do sábado (15), segundo registro do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

A 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Arembepe) foi chamada e foi até a residência, na Rua Nossa Senhora da Conceição, mas já encontrou Bruno sem vida. A guarnição isolou a área e acionou a perícia.

Segundo a Polícia Civil, o crime é apurado pela 26ª Delegacia (Vila de Abrantes) e autoria e motivação ainda são investigadas. Até o momento ninguém foi preso. Não houve outros feridos na ação criminosa.

Já em Salvador, na tarde de ontem, Michael Douglas Santos da Silva, 25 anos, foi morto a tiros na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc. Não há detalhes sobre o crime, que é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O terceiro homicídio registrado neste final de semana até agora acontecem também na noite de ontem, no final de linha de Capelinha de São Caetano. A vítima foi identiificada como Ricardo Magno dos Santos, 36 anos. O caso também será investigado pelo DHPP.