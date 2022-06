Jovem de 25 anos é morta dentro de casa em Juazeiro; companheiro é suspeito

Uma jovem de 25 anos foi morta em Juazeiro, no norte da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (29). O principal suspeito por matar Tamires Ribeiro dos Santos é o namorado dela, que fugiu após o crime.

Segundo as primeiras informações, Tamires foi asfixiada dentro do seu apartamento, no Residencial São Francisco, na Rua dos Limoeiros.

Tamires estava em casa com a filha, que completou 4 anos ontem e celebrou com uma festinha, quando foi assassinada.

A Polícia Civil diz que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro.