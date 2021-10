Jovem de 26 anos morre após prédio desabar no Rio de Janeiro

Um jovem de 26 anos morreu após o desabamento de um prédio de três andares na manhã deste domingo (24), no bairro de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas dos escombros com vida: Nilcéia Souza, de 62, Giovana Amorim, de 19 anos e Jorge Brandão, de 54 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Nova Iguaçu.

Segundo a Prefeitura de Nilópolis, o edifício era legal e tinha um apartamento por andar, sendo que o segundo pavimento estava vazio. A vítima fatal foi identificada como Gustavo Loureiro Amorim. Ele morava no terceiro andar, junto com a irmã Giovana, que ficou ferida, e com a mãe, que não estava em casa quando tudo aconteceu.

Um cachorro que estava no imóvel também está sendo procurado. Segundo Leandro Monteiro, secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, agora a busca é para encontrar o animal e outras possíveis vítimas. “O protocolo do Corpo de Bombeiros é só encerrar as buscas somente com a varredura dos cães. Já conversamos com vizinhos, inclusive com as vítimas que foram removidas para o hospital, e elas afirmam que só havia quatro pessoas no prédio e um cachorro. E o Corpo de Bombeiros só vai encerrar só com a varredura com os cães”, detalhou ao G1.