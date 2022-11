Jovem de Salvador é preso por furtar eletrônicos de universidade em Maceió

Um jovem de 24 anos, residente em Salvador, foi preso nesta quinta-feira (10) por furtar equipamentos eletrônicos, incluindo um aparelho de som, avaliados em R$ 60 mil, de uma universidade de Maceió, em Alagoas. O crime ocorreu em 21 de outubro do ano passado.

Segundo o delegado Robervaldo Davino, do 6º Distrito da Capital, o rapaz foi a Maceió apenas com objetivo de praticar o furto. Ele ficou hospedado em uma pousada no bairro da Pajuçara, e naquele dia, por volta das 16 horas, conseguiu ingressar na universidade, onde se ocorria um evento, e levou os equipamentos.

Depois de cometer o crime, o jovem foi de carro de aplicativo até a pousada e, depois, seguiu até a estação rodoviária, onde pegou um ônibus e retornou a Salvador com o produto do furto.

Foto: Divulgação/PC-AL

Ao tomar conhecimento do caso, o delegado iniciou as investigações e acabou descobrindo que o acusado estava anunciando a venda dos objetos furtados por meio do Facebook.

“Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas que comunicou o fato e pediu ajuda à Secretaria de Segurança da Bahia, solicitando a colaboração para que o jovem fosse encontrado, o que realmente aconteceu”, disse o delegado.

O jovem foi localizado e o material furtado apreendido, mas como não havia flagrante acabou sendo liberado, contudo, ainda será indiciado pelo crime.

“Queremos agradecer o apoio das SSPs de Alagoas e da Bahia, fundamental para o esclarecimento desse caso”, concluiu Robervaldo Davino.