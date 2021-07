Jovem denuncia estupro ao pegar carona com motociclista para ir a festa no sul da Bahia

Uma jovem de 19 anos denunciou um homem por estupro. Segundo a moça, ela estava acompanhada de uma adolescente de 17 anos, quando as duas pegaram carona com um rapaz, que levou as duas para um local deserto e conseguiu estuprar uma delas.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem informou quer o crime ocorreu na madrugada de sábado (17), na zona rural de Teixeira de Freitas, região sul da Bahia.

A jovem de 19 anos informou em boletim de ocorrência que ela e a adolescente estavam em uma festa na cidade, quando o homem ofereceu carona às duas em uma motocicleta. Ele alegou que estava indo para outro evento no mesmo município, mas desviou o caminho e a violentou. A adolescente conseguiu fugir e não foi abusada.

Após o crime, a jovem foi liberada e foi direto para a 1ª Delegacia de Teixeira de Freitas, para prestar queixa. O acusado de estupro ainda não foi identificado pela polícia.

O caso é apurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município, que está em busca do homem suspeito de cometer o crime. Até o momento, ninguém foi preso.