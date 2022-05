Jovem desaparecido foi ameaçado na internet e não chegou a ir ao SAC Bela Vista

Desaparecido desde a tarde da última terça-feira (24), o jovem Abraão Mendes, de 25 anos, não chegou a ir ao Shopping Bela Vista, como planejava ao sair de casa. Ele, que foi ameaçado em uma rede social um dia antes de desaparecer, tinha planos de fazer um documento no local, mas sumiu antes disso.

As ameaças contra Abraão ocorreram no Twitter. Na véspera do seu desaparecimento, ele discutiu com um torcedor do Bahia na rede social. Rubro-negro, o jovem relatou que, na última sexta-feira (20), compareceu à Fonte Nova para assistir ao jogo do tricolor contra a Ponte Preta e falou mal da torcida rival. “Eu tava lá sexta, sua torcida é ridícula. O leste canta uma coisa e Bamor só fala da Tui, sem contar o oeste que só abria a boca para xingar Guto. Obrigado pela presença, Deus te Abençoe”, postou. Um usuário não gostou e rebateu, ameaçando Abraão. “Se eu me bater com você na Fonte, eu vou ranca (sic) sua cara sem ideia, já peguei visão quem é”.

A postagem foi excluída hoje. A polícia não confirma se a ameaça tem alguma coisa a ver com o sumiço do jovem e ainda está investigando o que ocorreu.

Foto: Reprodução

Segundo a polícia, Abraão saiu de casa nesta terça, em Cajazeiras X, com destino à Rodoviária. Ele pretendia fazer um documento, mas não chegou a ir de fato ao SAC. Em nota, o Shopping Bela Vista informou que fez o rastreamento das imagens nas câmeras de segurança do centro de compras e que "não foi encontrado nenhum registro da passagem do jovem pelo empreendimento". Acrescentou ainda que entrou em contato com o SAC Bela Vista, e também foi informado pela instituição que não possui nenhum registro de realização de serviço nos terminais da SSP do local, sendo o último registro para retirada de RG sido feito pelo rapaz em março de 2019, no SAC Barra.

O caso

O caso ganhou as redes sociais depois que a conta oficial do Vitória publicou o desaparecimento em um tweet. Abraão é torcedor apaixonado do time, como é possível ver em suas publicações nas redes.

Conhecidos do jovem divulgaram que ele não tem o costume de sumir dessa forma. "Se ele tivesse sido assaltado o celular estivesse sem bateria, já teria avisado de alguma forma e voltado para casa", diz postagem.

Segundo a família, o boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Para entrar em contato com os parentes de Abraão para o fornecimento de informações, os números são 71 89749-7687 e 71 98812-2929.

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) investiga o caso e também aguarda a colaboração da população