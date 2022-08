Jovem diz ter gastado R$ 9 mil após tomar zolpidem; conheça os riscos do remédio

Um rapaz acordou e se deparou com um e-mail anunciando que ele tinha comprado um pacote de viagem no valor de R$ 9 mil para a Argentina. De acordo com a história, que viralizou no Twitter, tudo isso aconteceu após ele tomar zolpidem.

“Eu tomei zolpidem, tive alucinação e comprei dois pacotes de viagem”, relatou o jovem em uma conversa com o vendedor do pacote.

NUNCA MAIS TOMO ZOLPIDEM NESSA VIDA pic.twitter.com/GFQxde0Z9t — Neto da rainha de Gênova (@hpedrenrique) August 11, 2022

O zolpidem é um remédio seguro que induz o sono, usado no tratamento da insônia.

"A pessoa tem um rebaixamento do nível de consciência e acaba entrando no sono com mais facilidade [depois de tomar o medicamento]", explicou ao g1 o psiquiatra Henrique Bottura, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria Paulista.

O remédio tem efeitos colaterais, inclusive o sonambulismo. Isso pode estar ligado, de acordo com um especialista, com a compra que o rapaz fez.

"O remédio não deve ser demonizado, mas existem alguns perigos. A pessoa pode fazer refeição fora de hora, arrumar a casa, dirigir pela cidade, mandar mensagens e não lembrar. Um efeito colateral que não é tão raro e é potencialmente perigoso", explica o psiquiatra Daniel Barros também ao g1.

A bula do remédio também faz esse alerta: "este medicamento pode causar sonambulismo ou outros comportamentos incomuns (dormir enquanto dirige, se alimenta, faz uma ligação de telefone ou durante o ato sexual) enquanto não está totalmente acordado [...] Na manhã seguinte, você poderá não lembrar o que fez durante a noite".

O medicamento também não deve ser misturado com álcool, maconha ou com outros remédios que dão sono.