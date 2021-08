Jovem é encontrada morta e sem roupas na praia de Prado, sul da Bahia

O corpo de uma jovem moradora de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, foi encontrado sem roupas e com sinais de estrangulamento em uma praia de Prado, informa a Polícia Civil da Bahia. Erika Rodrigues Batista, de 18 anos, teria ido até o local para acampar junto com os amigos.

Testemunhas contaram que, na noite deste sábado (21), Erika teria saído de junto dos amigos na companhia de outra jovem. No caminho de volta ao acampamento, as duas se perderam.

O corpo de Erika só foi encontrado, já sem vida, neste domingo (22). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.