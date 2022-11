Jovem é encontrado morto com sinais de violência em Guaratinga

Um homem de 25 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (28), no centro de Guaratinga, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Richarlis Pacheco Leite apresentava perfurações provocadas por arma branca e uma faca foi encontrada no local. O jovem teria saído de uma festa após se envolver em uma discussão.

Informações preliminares apontam dois homens como autores do homicídio. A motivação está sendo apurada pela Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis.

A Polícia Militar isolou a área para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia no local e a remoção do corpo da Rua Juracy Magalhães para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, onde foi necropsiado.