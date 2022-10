Jovem é encontrado morto dentro de casa em Ondina

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto em uma transversal da Avenida Milton Santos, em Ondina, na noite dessa quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Jonas Moreira da Silva Souza, de 23 anos. O crime aconteceu na Rua Senta Púa.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 12ª CIPM foi acionada após Jonas ser encontrado morto dentro de um imóvel. Vizinhos contaram que não ouviram disparos e nada que indicasse a autoria do crime.

A Polícia Civil informou que Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para perícia e remoção. O laudo do DPT deve esclarecer a causa da morte.

Diligências serão realizadas pela 1ª DH/Atlântico, que investiga o caso, para identificar testemunhas que possam auxiliar na elucidação do caso.