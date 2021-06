Jovem é expulso de shopping de PE por usar suástica no braço; vídeo

Um rapaz foi expulso de um shopping de Caruaru, em Pernambuco, por usar uma suástica no braço. Clientes que se sentiram incomodados denunciaram o homem com o símbolo nazista aos seguranças e ele foi expulso do centro de compras. O caso aconteceu nesta quinta-feira (17).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o jovem com a suástica em cima de uma blusa de manga longa preta com capuz enquanto circula no shopping. "É a minha liberdade", disse jovem ao ser abordado.

Um branquelo nazista, andando livremente com uma suástica num shopping em Caruaru, Pernambuco. pic.twitter.com/mVwFHygDOG — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) June 18, 2021

O uso de símbolos nazistas é crime no Brasil. O artigo 20, § 1º, da Lei 7.716/89, alterada pela Lei 9.459/97, fala que "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo", tem pena de reclusão de um a três anos e multa.

De acordo com o G1, o shopping não registrou boletim de ocorrência, e pelas redes sociais, disse que repudia toda e qualquer forma de apologia ao movimento nazista. A Polícia Militar não foi acionada no momento da abordagem.