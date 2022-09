Jovem é morto a facadas perto de casa no bairro de Paripe; namorada é suspeita

Um rapaz de 26 anos, identificado como Anderson Neri da Silva, foi morto a facadas próximo à sua residência, na Rua Valdemar Melo, no bairro de Paripe, em Salvador, na noite de sábado (3). De acordo com a Polícia Civil, a namorada do rapaz é suspeita do crime.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local logo após o crime, mas a companheira de Anderson já não estava na casa em que viviam.

O possível envolvimento da namorada no crime é apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assim como a motivação. Foram expedidas as guias de remoção e de perícia para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).