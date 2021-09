Jovem é morto a tiros em Itinga; família acusa PM e diz que vítima voltava do trabalho

Um jovem identificado como Lucas Nascimento foi morto a tiros, após uma ação policial no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na noite da última sexta-feira (3). De acordo com familiares, Lucas voltava do trabalho, quando foi atingido por mais de 25 tiros, disparados pelos militares. Ainda segundo a família do jovem, equipes de Rondas Especiais (Rondesp) da PM chegaram no local atirando e Lucas foi baleado.

Nesta segunda-feira (6), amigos e parentes de Lucas protestaram na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas. O grupo fechou a pista utilizando madeiras, pneus e entulhos.

Familiares e amigos de Lucas fizeram protesto nesta segunda-feira e pediram justiça (foto: reprodução TV Bahia)

A Polícia Militar divulgou nota onde afirma que policiais militares da 81ª CIPM foram chamados, por volta de 23h30, da última sexta (3), para atender uma denúncia de tráfico de drogas na localidade conhecida como Baixinha do Pouso Alegre, em Itinga.

Segundo a PM, ao identificar um suspeito, os militares foram recebidos por tiros disparados por um grupo de homens armados, que fugiram. Após a troca de tiros, a Polícia Militar diz ter identificado dois homens feridos, e que foram socorridos pela equipe policial.

Lucas foi levado para o Hospital Menandro de Farias e não resistiu. Já o outro baleado foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A PM afirma que com os baleados foram encontrados um revólver calibre 32 e nove trouxas de maconha.

Já a Polícia Civil, que investiga o crime através da 27ª DT / Itinga, diz que os PMs foram chamados para atender a uma solicitação sobre uma festa paredão, e que foram recebidos a tiros. Segundo a Polícia Civil, o segundo baleado é um adolescente.

Ainda segundo a investigação, os PMs foram ouvidos e perícia nas armas foram solicitadas pelo delegado da unidade. A Polícia Civil diz ainda que familiares de Lucas ainda não compareceram na delegacia e são aguardados para serem ouvidos.