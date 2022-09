Jovem é morto ao ser baleado enquanto jogava futebol no Subúrbio

Um rapaz de 25 anos foi morto ao ser baleado enquanto jogava uma partida de futebol em Fazenda Coutos, no Subúrbio, quando começou um tiroteio entre grupos criminosos rivais. Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que Gabriel Edivan Franca estava com amigos no campo quando foi atingido pela bala perdida.

Equipes de três companhias das Polícia Militar foram até o local depois da denúncia de tiroteio com um ferido no Campo do Amaral. Quando as viaturas da 19ª CIPM, com apoio da 18ª CIPM e da 31ª CIPM, chegaram, Gabriel já tinha sido socorrido pelos moradores. Ele foi levado ao Hospital do Subúrbio, mas já chegou sem vida.

A PM diz que as equipes fizeram abordagens e incursões pelo bairro, mas não localizaram nenhum suspeito. O patrulhamento na região foi intensificado.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Outro crime

Também na noite de ontem, outro crime aconteceu no Subúrbio, esse no Alto do Cabrito. Um segurança identificado como Laércio Castro Silva, de 28 anos, foi morto a tiros por uma dupla que chegou de moto. Ele estava na frente da casa de um amigo quando foi baleado.

Segundo a polícia, a arma de Laércio foi levada pelos bandidos. Laércio também foi levado ao Hospital do Subúrbio, mas morreu por conta do ferimento.