Jovem é presa com 27 kg de maconha e centenas de comprimidos de ecstasy em Salvador

Uma mulher de 24 anos foi presa por investigadores do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), nesta segunda-feira (10), em um imóvel no bairro de Paripe, em Salvador, com 27 kg de maconha, centenas de comprimidos de ecstasy, quatro balanças, cocaína, um celular, cadernos de anotações do tráfico e embalagens. As drogas estavam armazenadas em sacolas e caixas.

Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher com uma criança de colo recebeu a equipe policial na casa onde as drogas estavam escondidas. Ela foi autuada em flagrante na 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi. “O imóvel era simples e tinha poucos cômodos, um quarto estava trancado e os policiais perceberam um odor forte de maconha. Até que ela confessou que o companheiro estava preso por tráfico e abriu o cadeado”, detalhou o delegado Ricardo Amorim, titular da 5ª DT.

Os entorpecentes e objetos utilizados para o tráfico foram enviados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda segundo a PC, a jovem será apresentada na audiência de custódia do Tribunal de Justiça.

A apreensão é resultado das constantes diligências realizadas pelas equipes do Depom, com o objetivo de averiguar denúncias e localizar criminosos em diferentes bairros da capital baiana.