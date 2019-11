Jovem é presa em SP após colocar pés de maconha para tomar sol na janela de casa

Uma mulher de 22 anos foi presa na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira (19) após a polícia encontrar sete pés de macoconha no apartamento dela. De acordo com o G1, a plantação caseira foi descoberta após a jovem colocar as plantas para tomar um "banho de sol" na janela.

De acordo com o boletim de ocorrência, um vizinho da jovem viu os pés de maconha na janela e chamou a polícia. Ao chegar ao local, os polciiais encontraram os sete vasos da planta, além de mudas que estavam no guarda-roupas e quase R$ 7,7 mil em dinheiro.

Na delegacia, a mulher alegou que as plantações eram para fins medicinais. A jovem foi detida por tráfico de drogas e vai continuar presa à disposição da Justiça.