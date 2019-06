Jovem é preso após destruir móveis de casa e tentar atingir a mãe com machado

O jovem Jeferson Rodrigues da Silva, 19 anos, destruiu parte da casa em que mora com a mãe neste domingo (30) e se preparava para atingí-la com um machado, quando foi impedido pela polícia, que chegou ao local após denúncia de vizinhos. O caso ocorreu no bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia.

Mesmo após o flagrante por policiais do 20° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso), o jovem apresentou resistência à prisão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os policiais precisaram usar "força moderada para neutralizá-lo".

Foto: Divulgação/SSP

Dentro da casa, móveis e aparelhos eletrônicos foram destruídos pelo jovem que, no momento da abordagem, segurava um machado. Ele e a mãe foram conduzidos até a Delegacia Territorial da cidade.

A ocorrência foi aberta às 6h quando um vizinho da mãe e do filho ligou para o 190 e relatou que algo de estranho acontecia. Na unidade da Polícia Civil, a mãe do agressor informou que não desejava formalizar o caso, porém, seu filho foi autuado por dano e ameaça, como prevê a Lei Maria da Penha.