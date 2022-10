Jovem é preso suspeito de invadir casa e estuprar mulher no oeste da Bahia

Um homem de 20 anos foi preso no domingo (2) por suspeita de estuprar uma mulher de 40 anos e agredir seus pais, um casal de idosos, no povoado de Novo Paraná, em Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria entrado no imóvel por uma janela após pular o muro do local. Quando os pais da vítima tentaram impedir o crime, foram agredidos. Eles tiveram que ser socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio, e está à disposição da Justiça.