Jovem é retirado de ônibus e executado a tiros em São Cristóvão

Um homem foi retirado do ônibus em que estava e executado a tiros na localidade de Vila Verde, em São Cristóvão, na noite da quinta-feira (29). Gleidson Williams Almeida Oliveira, de 28 anos, estava em um coletivo que fazia linha Estação Mussurunga-Fazenda Grande quando o ônibus foi parado por bandidos armados.

Os bandidos chegaram a atirar dentro do ônibus, provocando pânico entre os passageiros. Eles mandaram Gleidson descer e o rapaz tentou fugir, sem sucesso, pela porta dos fundos. Ele foi então retirado do ônibus e morto a tiros do lado de fora, na Rua Jardim Botânico.

Uma equipe da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, mas ao chegar já encontrou Gleidson morto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para fazer perícia e remoção do corpo. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

A Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso e ainda apura autoria e motivação do crime.

Por conta do crime, ônibus ficaram sem circular na região, mas voltaram por volta das 7h de hoje, após reforço no policiamento.