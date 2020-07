Jovem encontra dedo humano dentro de esfirra em São Paulo

Foto: Reprodução

Um jovem de São Paulo teve uma surpresa nada agradável ao pedir uma esfirra no último sábado (11). O aperitivo árabe tradicionalmente recheado com carne, queijo ou coalhada, e que é muito bem acompanhado com um limão, chegou de uma forma totalmente inesperada na casa do rapaz.

Segundo informações do programa Balanço Geral, da Record, ao morder a esfirra ele encontrou um pedaço de um dedo humano dentro do salgado. O programa de TV ainda afirmou que o jovem chegou a morder um pedaço do membro.

Assustados, o garoto e seus pais ligaram para a polícia, que foram até o estabelecimento e interrogaram o proprietário.

Ele contou que na quinta (9), dois dias antes do rapaz pedir a esfirra, um funcionário sofreu um acidente e teve parte do dedo decepado. Se antes o pedaço do dedo não tinha sido encontrado, agora todos infelizmente já sabem onde está.

Depois do acontecimento nojento e nada nutritivo, o restaurante foi interditado pela polícia.