Jovem esfaqueia sogros após namorada dizer que era estuprada pelo padrasto

Um casal foi internado em estado grave num hispital de Peruíbe, litoral de São Paulo, após ser esfaqueado pelo genro. O estudante de 20 anos confessou o crime a polícia, alegando que cometeu o ataque porque a namorada dizia que era abusada pelo padrasto, informa o G1.

Uma mulher de 56 anos e um homem de 54 já foram encontrados gravemente feridos pelos policiais militares. A guarnição solicitou atendimento do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) para socorrer o casal.

A mulher tinha um corte de faca no pescoço, enquanto o marido foi golpeado várias vezes na cabeça, o que lhe causou traumatismo craniano. No local, ela confirmou que foi atacada pelo genro, que tem uma união estável com a filha dela de 16 anos.

A adolescente apresentou sua versão aos policiais. De acordo com ela, os dois estavam em uma festa, quando o rapaz teria ingerido bebida alcoólica e ficado agressivo. A menina foi embora para o apartamento deles junto com o filho do casal.

O estudante foi preso pela suspeita de tentativa de homicídio e não apresentou resistência. Na delegacia, ele alegou que o motivo foi o fato do homem de 54 anos, padrasto da esposa dele, ter abusado dela mais de uma vez. Ele ainda disse que a menina chegou a contar para a mãe, que não teria acreditado nela.

O caso ainda será investigado pela Polícia Civil e a adolescente será ouvida por meio de um depoimento especial. A mãe e o padrasto da adolescente não foram ouvidos por estarem internados.