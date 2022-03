Jovem esquece repolho por 2 meses na geladeira e se assusta com o tamanho da planta

A natureza consegue reagir até em meio às adversidades. Uma estudante de 19 anos de Boa Vista, Roraima, levou um susto ao descobrir que a natureza reagiu dentro de sua geladeira. Após deixar um pequeno pedaço de repolho no local por dois meses, ela descobriu que um pé da verdura cresceu, quando foi limpar a gaveta das hortaliças e frutas.

Em entrevista ao g1, Bianca Rodrigues contou que ficou admirada com o crescimento da planta. "Fiquei muito surpresa que tinha nascido um pé de repolho dentro da minha geladeira, quase uma árvore lá dentro", disse.

"Como eu moro sozinha, dificilmente faço salada e, mesmo assim, compro as verduras, os legumes, e deixo na geladeira para caso eu queira fazer. Só que o repolho eu tinha comido bastante. Deixei só o pedacinho bem pequeno dentro da geladeira, foi só a 'tampa'", relata.

Depois da descoberta inusitada, Bianca enviou uma foto da "árvore" para o grupo da família. Uma prima brincou: "Não conhecia essa técnica de plantio".

De acordo com o engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Leandro Torres de Souza, plantas como o repolho possuem uma grande reserva de água, por isso, conseguem preservar os nutrientes necessários para o desenvolvimento. É o mesmo caso das cebolas, alhos e batata.

"O repolho possui uma grande reserva de nutrientes e muita água. Desta forma, ele consegue ser preservado e armazenados por muito tempo na geladeira. Isto faz com que a duração de vida pós-colheita seja bem grande. Durante este armazenamento, estas reservas são usadas para emitir brotações de raízes e folhas", explicou ao portal.

A falta de sol, no entanto, prejudica o crescimento e, por isso, as folhas emitidas assumem uma coloração amarelada. Uma vez que as folhas são expostas à luz, elas adquirem a cor verde causada pela clorofila dentro dos cloroplastos.