Jovem flagra namorado na cama com outra e deita junto para dormir

Já imaginou estar tão cansado ao ponto de resolver dormir após flagrar uma traição? O caso aconteceu com a tiktoker Taylor Dunham, e viralizou rapidamente na internet.

Após um plantão de 16 horas de trabalho, a jovem chegou em casa para flagrar o namorado na sua própria cama com outra mulher. No relato, ela afirmou estar tão exausta ao ponto de não ter disposição para brigar.

Ela diz que encontrou os dois na cama e apenas pediu para que terminassem o ato em outro lugar, pois ela queria mesmo era ir dormir.

"Eu pensando na vez que cheguei em casa de um turno de 16 horas e meu ex estava na minha cama com outra garota e eu pulei na cama com eles e pedi para eles terminarem em outro lugar porque eu estava muito cansada para brigar", contou.

Após uma chuva de comentários pedindo para que ela relatasse a reação dos amantes, Taylor revelou que, hoje, eles têm um filho juntos.

"Pedi para ele levar as malas. Eles foram embora. Agora eles têm um filho juntos. Eu superei. E dormi como um bebê aquela noite."