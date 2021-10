Jovem imobiliza pai bêbado para evitar que mãe fosse agredida em Goiás

Um jovem de 21 anos conseguiu evitar que a mãe fosse agredida pelo seu pai, de 55 anos, ao imobilizá-lo na cidade de Anápolis, interior de Goiás. Fotos feitas no local mostram o filho ajoelhado sobre o suspeito, pressionando um dos braços dele contra o chão para que não pudesse se levantar.

De acordo com o G1, o caso aconteceu neste sábado (16), na casa onde a mulher, de 43 anos, vive. A Polícia Militar prendeu o homem, registrou a versão da vítima e levou os envolvidos à Central de Flagrantes da cidade.

Ainda segundo o portal, o homem continua preso, na manhã desta segunda-feira (18), na Unidade Prisional Regional de Anápolis.

Segundo os registros policiais, a mulher chamou a PM denunciando que o ex-marido estava bêbado, ameaçando agredi-la com uma faca e que ele já havia invadido a casa dela e quebrado algumas janelas. Também de acordo com a corporação, para evitar que a mãe fosse atacada, o filho do casal conseguiu imobilizar o pai no chão.

Os policiais relataram que, quando chegaram, o homem estava sendo imobilizado pelo filho e estava um pouco machucado – ferimentos que teriam sido causados quando ele foi contido.

Antes de ser imobilizado pelo filho, o homem teria conseguido agredir o pai e a irmã da ex-mulher.