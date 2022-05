Jovem inicia remoção de tatuagem no rosto feita à força por ex: 'Me sinto livre'

A jovem Tayane Caldas, que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, iniciou o processo para retirada da instrição. O caso ganhou repercussão em todo o país e um usuário do Twitter se sensibilizou com a história e financiou o tratamento para retirada da tatuagem no rosto e das áreas íntimas. Ela afirma que os desenhos foram feitos à força pelo ex.

“Uma sensação de alívio, de felicidade. De sentir o recomeço, de me sentir livre“, disse Tayane Caldas, ao g1, após a primeira sessão para a remoção da inscrição no rosto.

A primeira sessão foi feita nesta quarta-feira (25). Já na primeira sessão a inscrição com o nome do namorado começa a ficar menos aparente. Nas próximas semanas ela deve fazer dezenas de sessões do tratamento à lazer.

O ex-namorado de Tayane, Gabriel Coelho, segue preso. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha no apuração do consentimento da jovem, já que as versões dos dois são divergentes.

A jovem conta que foi tatuada à força, depois de ser sequestrada e mantida em cárcere pelo ex, contra quem tinha uma medida protetiva. Já Gabriel diz que a tatuagem foi consentida e que ela seguiu com ele no dia por vontade própria.

Ele está preso de forma preventiva, até o fim do inquérito, que deve ser concluído na próxima semana. Além disso, ele vai seguir preso por ter descumprido uma medida protetiva.