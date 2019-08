Jovem joga BMW no rio após pai se recusar a dar um Jaguar para ele; assista

Um jovem indiano estava revoltado com a atitute de seu pai em lhe negar um pedido corriqueiro. O patriarca havia prometido lhe dar um Jaguar, mas, ao invés disso, deu um "simples" BMW. Indignado com a audácia, o homem resolveu tomar uma atitude drástica e jogou o presente no rio.

O caso aconteceu na cidade de Yamuna Nagar, na Índia. O jovem, identificado como Akash, parece que se arrependeu do "piti" e se jogou nas águas numa tentativa desesperada de salvar seu BMW.

Outras pessoas também vão atrás para ajudá-lo. No entanto, o automóvel ainda flutua até um banco de areia. Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ver o momento que o automóvel cai nas águas.



Veja:



Segundo a polícia, o próprio dono do carro filmou toda a ação, exceto a parte que pula no rio. No entanto, nenhum boletim de ocorrência foi registrado.