Jovem mata casal de idosos por dívida de R$ 500 no Sul da Bahia

Um jovem de 19 anos foi preso nesta terça-feira (21) por matar um casal de idosos na zona rural de Potiraguá, no Sul da Bahia, por conta de uma dívida de R$ 500, referente à compra de uma motosserra.

Segundo a Polícia Civil, Daniel Nunes de Souza confessou o crime, ocorrido no final da tarde de segunda-feira, quando ele foi até a residência do casal, localizada no povoado de Itaimbé, a 80 km de Potiraguá, para cobrar a dívida.

O rapaz disse à polícia que sabia que o idoso Gervásio Moreira de Castro, 76, faria uma viagem a Teixeira do Progresso, povoado de Mascote, cidade vizinha, e pediu uma carona, indo juntos no carro da vítima, um Fiat Strada.

Casal morto em Potiraguá (Foto: Divulgação)

Assassinatos

Minutos após o início da viagem, Daniel, conforme relato à polícia, pediu que o idoso verificasse os pneus do veículo, quando aproveitou para dar golpes de facão na cabeça da vítima, que morreu na hora. O corpo foi arrastado para o mato depois do crime.

Em seguida, Daniel voltou a pé para a casa do idoso, onde encontrou a idosa Myriam Paternostro Ferreira de Castro, 77, a quem disse que tinha ido buscar uma bomba de encher pneus. Ao entrar, ele estrangulou a idosa até a morte, usando um fio.

Suspeito foi preso nesta terça (Foto: Divulgação)

De acordo com a polícia, o motivo do duplo homicídio foi a demora de Gervásio em pagar os R$ 500. Daniel matou a idosa para que não houvesse testemunha do crime do marido dela. O jovem fugiu levando um celular, a motosserra e R$ 400 que estavam com o idoso. Ele foi preso no povoado de Itaimbé.

A polícia avalia se o crime pode ser enquadrado como latrocínio, já que Daniel disse também que ele sabia que o idoso iria fazer a viagem a Teixeira do Progresso. O rapaz trabalhava como serrador de madeira. Ele está preso na delegacia de Mascote.