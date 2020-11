Jovem mata duas pessoas em festa de Halloween no Canadá

Uma festa de Halloween terminou em tragédia em Québec, no Canadá. Vestido com trajes medievais, um jovem de 20 anos esfaqueou sete pessoas na noite deste sábado (31), deixando duas pessoas mortas e cinco feridas.

O crime aconteceu no bairro turístico Chateau Frontenac, perto do parlamento provincial de Québec. De acordo com a polícia, o jovem detido. As autoridades policiais pediram que os moradores da cidade permanecessem em suas casas.

Foto: AFP

"Pouco antes da 1h, o Serviço de Polícia da Cidade de Québec prendeu um indivíduo. Pedimos aos cidadãos da Cidade de Quebec que permaneçam dentro de casa com as portas fechadas, pois a investigação está em andamento", disse que a polícia local por meio de um comunicado.

As causas dos ataques ainda são investigadas.

Segundo o jornal regional Le Soleil, testemunhas relataram que o agressor teria degolado a primeira vítima. Em seguida, ele continuou percorrendo as ruas do bairro, onde matou uma segunda pessoa. Depois, se dirigiu à região do antigo porto de Québec, ferindo outros indivíduos aleatoriamente.

Ainda segundo a publicação, o agressor foi encontrado deitado e em estado de hipotermia após o crime, e levado para um hospital. Ele teria planejado o crime há um ano e meio.