Jovem morre afogado após tentar resgatar celular que caiu em rio na Bahia

O jovem Deivid Cardoso Dourado, 18 anos, morreu afogado após se jogar em um rio para tentar recuperar o celular que tinha caído de sua mão. O caso aconteceu nesta terça-feira (12) na região conhecida por Balaios, na divisa entre Paramirim e Érico Cardoso, no Vale do Paramirim, região sudoeste da Bahia.

Segundo a TV Sudoeste, ele é natural do município de Tanque Novo e passava o feriado com amigos no local.



De acordo com testemunhas, a vítima tentava tirar uma selfie na beira do rio, quando deixou o celular cair na água. Ele então se jogou no rio para tentar pegar o aparelho, mas acabou se afogando.



Alguns amigos ainda tentaram salvar Deivid, mas sem sucesso. Ele foi retirado da água já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado.