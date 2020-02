Jovem morre após cair de 8 metros em Vitória da Conquista

Um rapaz de 23 anos, identificado como Matheus Nogueira Morais, morreu após cair de cerca de 8 metros de altura, enquanto montava um palco no Espaço Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. As informações são do site G1 Bahia.

Segundo o G1, a Polícia Militar informou que o caso aconteceu na sexta-feira, 21 e que o rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base, morrendo ainda no trajeto para a unidade de saúde.

A PM suspeita de que Matheus Nogueira levou um choque elétrico, se desequilibrou e caiu.