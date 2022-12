Jovem morre após se afogar no Rio São Francisco

O corpo de um jovem que se afogou no Rio São Francisco na Vila do Ibó, distrito de Abaré, interior da Bahia, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, a vítima desapareceu no domingo (11) e logo as buscas foram iniciadas.

O corpo foi resgatado nessa segunda-feira (12), em uma ação conjunta dos bombeiros do 15° GBM, de Paulo Afonso, 9° GBM, de Juazeiro e 13° GBM/Gmar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado numa profundidade de 13 metros, num local com correnteza de intensidade moderada.

Após o resgate, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para identificação e demais procedimentos legais.

A operação de busca teve apoio também do Grupamento Aéreo (Graer) da polícia Militar da Bahia (PMBA) e do 20° Batalhão da Polícia Militar. O CBMBA alerta os banhistas sobre os cuidados no meio líquido. Se estiverem consumindo álcool os cidadãos devem evitar entrar na água em locais como rios, lagos e praias e usar colete salva-vidas também é fundamental. Essas medidas podem evitar acidentes como afogamentos.