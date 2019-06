Jovem morre após ser atropelada por rabecão; homem fica ferido

Tânia Costa dos Santos, 23 anos, morreu atropelada por um carro do Departamento de Polícia Técnica (DPT), na noite deste domingo (23), no bairro de Coroa, na Ilha de Vera Cruz. A jovem morreu na hora. Um rapaz que acompanhava Tânia, e não teve a identidade revelada, está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.

Em nota, a assessoria do DPT confirmou o acidente e afirmou que o veículo da pasta, conhecido como rabecão - utilizado para recolher corpos -, "colidiu" com as vítimas, que passavam em uma bicileta. O DPT não afirmou, no entanto, se o rabecão tinha corpos no momento do acidente. Segundo a nota, Tânia andava na garupa da bicicleta.

A pasta acrescentou, ainda, que as investigações e exames periciais necessários para determinação e causas do acidente já estão em andamento.

Veja nota na íntegra

"A Assessoria de Comunicação do Departamento de Polícia Técnica informa que na noite de ontem (23), o rabecão de Itaparica se envolveu em um acidente na localidade de Coroa em Vera Cruz colidindo com dua pessoas que trafegavam em uma bicicleta. Tânia Costa dos Santos, 23 anos, foi a óbito e o condutor da bicicleta está internado no HGE. Todas as investigações e exames periciais necessários para determinação da causa e dinâmica do acidente já estão em andamento. Os laudos devem ser liberados em até 30 dias. O DPT se solidariza com os familiares de todos os envolvidos".