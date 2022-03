Jovem morto em emboscada na Cajazeiras V era o alvo dos bandidos

O jovem Carlos Eduardo Santos de Souza Filho, 23 anos, era o alvo da emboscada no bairro de Cajazeiras V na madrugada desta segunda (14). Ele estava em um carro que foi atingido com vários disparos. No ataque, morreram também a mãe e o padrasto do rapaz, Claudia Santos da Silva, 43, e Elias Gonçalves Viana, 63.

Carlos havia sido resgatado ao hospital pouco antes, ao ser atingindo, junto com outros jovens, por disparos de arma de fogo em uma festa do tipo "paredão, em Fazenda Grande II.

Para o delegado Marcival Lima, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a intenção dos bandidos era executar Carlos. "Tudo indica isso. O rapaz tinha sido baleado anteriormente numa festa. Ele foi atingido no braço. Nesse fato, outras três pessoas tinham também sido baleadas", declarou ele, que esteve na cena do crime.

Marcas de sangue ainda estavam na via pública quando o delegado dava início à investigação. " Mas a cena já foi alterada. Muita gente passou por aqui. Conseguimos encontrar fragmentos de alguma munições. Buscamos também por imagens das câmeras do entorno", disse o delegado.

Paredão

As vítimas baleadas em Fazenda Grande II estavam em paredão no Parque São José. Nesta situação, quatro pessoas foram atingidas, sendo que Mateus dos Santos Moreira, 22 anos, morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, Pablo Lima Gomes da Cunha, 27 anos, e Carlos Eduardo Santos de Souza Filho, 23, foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre. Pablo não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Já Carlos recebeu alta após o atendimento médico. No entanto, ele estava em um carro quando o veículo foi interceptado por desconhecidos, que efetuaram diversos tiros por dois homens numa moto em Cajazeira V na madrugada desta segunda-feira (14). Carlos morreu na hora. Os disparos atingiram também a mãe dele e o padrasto. Eles também não resistiram.