Jovem posta vídeo rindo após matar garota que conheceu na internet

Um rapaz de 18 anos publicou um vídeo em sua rede social confessando, aos risos, o assassinato de uma jovem em São Paulo. A vítima, identificada como Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de 19 anos, foi morta à facadas por volta das 14h30 desta segunda-feira, dia 22,

O autor do crime, Guilherme Alves Costa, afirmou em outra postagem que seu objetivo era divulgar um material por escrito contendo planos de executar pessoas cristãs.

"Vocês estão achando que é tinta, montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu?", afirma Guilherme na publicação.

Eles se conheceram pela internet e Ingrid foi visitá-lo na casa dele, onde foi atacada. Não há informações ainda se a jovem seguia alguma religião, mas ela era conhecida na web por participar de jogos online.

A Secretaria de Segurança Pública do estado informou ao jornal Extra que o jovem foi preso em flagrante nesta segunda-feira. Ao ser questionado, ele disse que cometeu o homicídio "porque quis".

Cerca de 30 minutos após o crime, o autor compareceu à delegacia onde confessou o homicídio e disse que conheceu a vítima na internet há pouco mais de um mês. O jovem contou que planejou o crime e afirmou ter escrito um livro contendo explicações sobre seus objetivos e os motivos que o levaram a cometer o homicídio.

Os agentes conseguiram uma cópia do suposto livro que foi então anexada ao inquérito policial. O celular do autor do crime foi apreendido.