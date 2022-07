Jovem preso por sequestro queria dinheiro para consertar carro, diz delegado

O homem preso em uma operação da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (22), no bairro Novo Horizonte, em Salvador, disse que pretendia consertar seu carro com o dinheiro do resgate. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha envolvida no sequestro de um comerciante, de 37 anos, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O jovem, de 23 anos, foi o responsável pela logística do crime, que aconteceu em abril deste ano. Segundo a TV Bahia, ele confessou a participação no sequestro. A polícia ainda busca por mais três pessoas envolvidas no crime.

Imagens da câmera de segurança flagraram toda a ação. Dois homens armados entram no estabelecimento, rendem um funcionário e o dono do supermercado, que é agredido com coronhas e tem as mãos amarradas. Em seguida, eles levam a vítima, que fica 16h sob a mira dos criminosos.

Inicialmente, os bandidos pediram R$ 200 mil, mas baixaram para R$17 mil. O valor foi pago e o comerciante liberado.

"Essa quantia foi paga no dia posterior ao sequestro. De lá para cá, temos quase três meses de investigações. Ainda não conseguimos recuperar esse valor. Sabemos do valor pago pela família e vamos buscar reaver esse dinheiro, mas, o mais importante, é que nós estamos tirando da sociedade esse indivíduo.", disse o delegado Adailton Adan, à TV Bahia.

Ainda de acordo com delegado, dois cativeiros foram usados no crime. O jovem preso nesta sexta-feira também foi responsável por buscar o dinheiro do resgate e levar cada integrante do grupo criminoso em suas residências. Ele não tem passagem pela polícia e alegou que se envolveu no sequestro para consertar seu carro, que ficou danificado após um acidente com atropelamento.

"Em depoimento ele assume a participação nesse evento investigado. Disse que infelizmente se meteu, como ele diz, 'nessa roubada', porque ele teve um acidente e teria que recuperar seu veículo para trabalho.", completou o delegado.