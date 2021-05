Jovem que ficou com 13 homens em 'Festa do Beijo' diz que se arrepende

Após um vídeo mostrando a jovem Kawanne Nobre recebendo beijos no rosto de 13 rapazes viralizar e gerar revolta nas redes sociais, ela foi até o seu Instagram para pedir desculpas pelo ato.

De acordo com o Uol, até agora 20 pessoas foram intimadas a depor na delegacia da Polícia Civil da Região Metropolitana do Cariri, no Ceará.

Já a TV Redes Mares, afiliada da TV Globo no estado, informa que Kawanne era uma entre dezenas de jovens que se aglomeravam em um aniversário chamado "Festa do Beijo", na sexta-feira (21), mas o caso da moça chamou atenção porque ela gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Diversos internautas criticaram a aglomeração em plena pandemia. Ainda mais pela não uso de máscaras e os diversos beijos trocados entre os participantes, que aumenta o risco de contágio da covid-19.

Nas imagens, a jovem realiza uma brincadeira que perguntava "tapa ou beijo?". Na sequência um rapaz dava um beijo no rosto dela e logo outro se aproximava. Em outro momento ela também diz que sua avó era juíza e que por isso não temia ter problemas com a Justiça.

Após a repercussão, e minutos antes de comparecer à delegacia de Cariri, Kawanne pediu desculpas no Instagram.

"Reconheço que errei, pois nesse momento muitos familiares sofrem por seus entes queridos que perderam a vida ou lutam até mesmo por um leito na UTI", escreveu ela na publicação feita hoje.

"Quero também pedir perdão publicamente a toda população por minha atitude desrespeitosa, estou muito arrependida. Quero também pedir as pessoas que não cometam erros similares, pois, somente seguindo os protocolos de segurança venceremos esse vírus."

Sobre a declaração a respeito do cargo de magistrado da avó, a jovem desmentiu, dizendo que era apenas uma brincadeira e que a mulher é, na verdade, uma comerciante.