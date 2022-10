Jovem que pulou de veículo em movimento está em estado grave em Salvador

O quadro de saúde do barbeiro Elton Carlos Santana da Silva, 21 anos, se agravou e ele está em estado grave no Hospital Professor Eládio Lasserre, em Águas Claras, em Salvador. Ele e outras pessoas ficaram feridas após pularem de um veículo em movimento durante uma corrida pelo aplicativo inDrive, em Cajazeiras, no sábado (8). As vítimas alegam que o motorista estava armado e fez ameaças de morte.

Elton sofreu uma pancada na cabeça (Foto: acervo Pessoal)

Elton Carlos bateu a cabeça quando pulou do carro e foi socorrido às pressas para o Hospital Professor Eládio Lassere, na madrugada de sábado. Segundo o torneiro mecânico e irmão do barbeiro, Carlos dos Santos, 32 anos, apesar do impacto Elton estava consciente e conseguiu conversar com os familiares.

“Na segunda-feira, estivemos no hospital e ele estava bem, conversou com a gente. Meu pai falou o nome da filha dele errado, para testar a memória dele, e ele corrigiu meu pai. Então, a gente voltou para casa mais tranquilo porque ele estava se recuperando, mas quando foi ontem [terça-feira] soubemos que ele tinha tido morte cerebral”, contou.

A notícia colhida dentro do hospital deixou a família desesperada, mas era falsa e os familiares ainda estão tentando entender como essa confusão aconteceu. “A gente tinha conseguido uma regulação para transferir ele para o Hospital Geral do Estado, mas quando surgiu a informação de que ele tinha morrido, perdemos a vaga”, afirmou o irmão da vítima.

A transferência é para que Eton possa ter atendimento especializado com um neurologista, especialidade que, segundo a família, o hospital onde ele está não oferece. A comerciante Jéssica Santana, 31 anos, foi uma das últimas pessoas e estar com o primo despois que ele foi internado.

“Estive com ele na madrugada desta quarta-feira. Ele estava entubado, sedado e, por isso, não conseguimos conversar. Procurei alguém para ter mais informações e um médico clínico informou que o estado dele é grave, que ele precisa de transferência imediata e de atendimento especializado. Estamos aflitos”, contou, enquanto segurava o relatório médico.

A prima do barbeiro, Layane de Jesus, 21 anos, estava com ele quando o acidente aconteceu. Ela machucou a perna e o braço, e também precisou de atendimento médico. Na terça-feira, ela fez exame de corpo delito e, nesta quinta-feira (13), tem uma audiência agendada na 13ª Delegacia (Cajazeiras), responsável pela investigação do caso.

“Não sei nem dizer o que estou sentindo agora. Meu primo precisa de ajuda. Estamos desesperados. Ele precisa de um neurologista, porque o caso dele é muito grave. O médico disse que sem o atendimento especializado ele pode morrer. Nos ajudem. Estamos precisando também de um advogado para acompanhar essa situação”, disse, emocionada.

A jovem contou que um representante da inDrive entrou em contato com ela e ofereceu o pagamento de auxílio seguro, mas que a conversa foi protelada. “Avisei para eles que não estava com cabeça para resolver isso agora, que preciso saber como vai ficar a situação do meu primo e que falamos com mais calma depois”, afirmou.

Elton é o caçula de seis filhos, e tem uma filha que completou um mês de vida no dia 6 de outubro. Recentemente, ele abriu uma barbearia no final de linha de Marechal Rondon, onde a família mora, e trabalhava também na lanchonete de familiares.

Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) não informou se a unidade oferece atendimento neurológico, não comentou sobre a falsa comunicação de morte cerebral e afirmou que adotou o protocolo de estabilização e conduta compatíveis com o quadro de saúde do paciente. No final da tarde, a pasta informou que conseguiu vaga na regulação. “A Central Estadual de Regulação já disponibilizou o recurso que o paciente precisava”, diz a nota.

Expulso da plataforma

O motorista envolvido na confusão foi excluído do aplicativo inDrive. Em nota, a empresa afirmou que a segurança dos usuários é um dos pilares centrais do negócio e que desde o ocorrido buscou assistir e auxiliar os passageiros.

“Quanto ao motorista, a inDrive bloqueou seu cadastro no aplicativo permanentemente. Sendo assim, ele não é mais habilitado a prestar serviços pela plataforma. Nossa missão é a de sempre prover um ambiente seguro, justo e amigável para todos os nossos usuários. A inDrive permanece, ainda, à total disposição das autoridades para fornecer informações que ajudem na condução das investigações”, diz a nota.

Na madrugada de sábado (8), Elton Carlos, Layane de Jesus e outras três pessoas estavam em Cajazeiras e solicitaram uma corrida para Marechal Rondon. Segundo Layane, o motorista foi rude devido a uma suposta batida na porta do veículo. Já dentro do carro, um dos passageiros lembrou que havia esquecido o aparelho celular no banheiro do bar e pediu para esperar ele voltar.

"Ele [motorista] começou a xingar todo mundo no carro, dizendo que não era obrigado a esperar 'desgraça' nenhuma. Eu dei a ideia de cancelar a viagem por causa da situação agressiva dele, mas meu primo preferiu continuar", relatou.

Layane contou que as agressões verbais continuaram e que o motorista estava dirigindo em alta velocidade. Assustados, eles decidiram descer do carro, mas isso deixou o motorista mais irritado e ele teria sacado uma arma e feito ameaças. Com medo, os jovens pularam do veículo em movimento. A queda provocou ferimentos e arranhões, mas o caso mais grave foi o de Elton.