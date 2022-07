Jovem viraliza ao mandar recado ao vivo para professor após faltar prova; assista

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25), quem assistiu o Jornal da Manhã, da Rede Bahia, se deparou com mais uma cena engraçada que acontece sempre no ao vivo do jornalismo baiano.

Durante uma reportagem sobre uma Feira Cidadã, que está ocorrendo no bairro de Cajazeiras, em Salvador, até a próxima quarta-feira (27), a repórter Adriana Oliveira questionou qual o atendimento que o jovem Ariel iria fazer. Logo após responder que seria limpeza bucal, o rapaz pediu para mandar um recado ao professor:

"Posso mandar um recadinho para o meu professor? Oh professor, eu estou aqui no dentista, viu? A prova eu sei que é hoje, mas quarta-feira eu tenho que fazer ela, viu?", disse.

Ariel contou que a prova era de matemática e a repórter instigou sobre a situação, mas sem ter vergonha de admitir, o jovem foi enfático ao responder que a limpeza era necessária para uma causa especial.

"Limpar os dentes é importante. Poxa, fui beijar uma menina... Ficar com mau hálito é B.O. Imagine?", respondeu. Sobre a segunda chamada da prova de matemática, Ariel tentou se defender que a reportagem vai servir como prova para aliviar sua situação.