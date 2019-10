Jovens Campeões: Escola pública vence Olimpíada de Robótica

Uma realidade ali bem próxima da escola onde estudam no bairro de Nazaré inspirou os alunos do Centro Juvenil de Ciência e Cultura a pensarem em uma solução inovadora que pudesse melhorar a vida das pessoas desabrigadas. Foi assim que nasceu o projeto Bag to Risk (Mochila para se Reerguer), dispositivo adicional para aplicativos de transportes que pode ser utilizado para fazer doações aos sem-tetos que vivem nas ruas de Salvador.

A equipe Robograma, formada por Ana Clara Souza, Ítalo Gabriel, João Matheus, Kailany Santos, Leila de Jesus, Rafael Sacramento, Vitória Souza e Jaqueline Vilas conquistou o primeiro lugar da Olimpíada Brasileira de Robótica Agenda Bahia. Orientados pelos professores Diego Barreto e Elton Borges, o Bag to Risk venceu o desafio e apresentou para o público os detalhes do dispositivo durante a programação da 10ª edição do Fórum, que aconteceu nesta quinta-feira (03), no Senai Cimatec.

“O nosso projeto em si é muito gratificante, principalmente porque a gente vem de uma escola pública e chegamos aqui”, comemorou João Matheus, um dos integrantes da equipe. “Todos conseguimos aprender muito, independente do primeiro lugar. E o principal é poder pensar uma melhoria para a sociedade”, acrescentou sua colega, Leila de Jesus.

Transformadores

A ideia chamou a atenção por estimular a criação de rede logística por meio de aplicativos como o Uber, por exemplo, para distribuir mantimentos, roupas e material de higiene pessoal. Todas as doações seriam entregues em uma mochila que pudesse se transformar também em um saco de dormir.

“O que a gente observa é a possibilidade de trazer a concepção de projetos como esse para um espaço tão aberto como o Agenda Bahia. Isso abre a cabeça para a tecnologia e traz mais empoderamento para estes jovens”, destaca a líder técnica da Aceleradora de Startups do Cimatec, Lara Machado.

A gerente de Educação do Sesi, Clécia Lobo, concorda: “Só precisamos dar desafios e oportunidades por meio de soluções. A cabeça dessa garotada do ensino médio e técnico está cheia de boas ideias”.

As cinco equipes classificadas comemoram o sucesso da Agenda Bahia/ Olimpíada Brasileira de Robótica (Foto: Marina Silva/ CORREIO) A equipe Robograma do Centro Juvenil de Ciências e Cultura conquistou o 1º lugar com Projeto Bag to Risk (Foto: Marina Silva/ CORREIO) O 2º lugar ficou com o Projeto Olhando para o Futuro/ Equipe Robolife - Escola Sesi Candeias (Foto: Marina Silva/ CORREIO) O 3º lugar ficou com a Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, representado pela equipe Tec Gold e o Projeto Casarões 3D (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Alunos do Instituto Federal da Bahia (Ifba) levaram o 4º lugar com o Projeto Salvatour (Foto: Marina Silva/ CORREIO) O Projeto Localiza Fácil foi a ideia que conquistou o 5º lugar, representando a Escola Mestre Paulo dos Anjos - Equipe Flash Light (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A Escola Sesi Candeias levou o segundo lugar com o projeto Olhando para o Futuro. A Escola Sesi Reitor Miguel Calmon (Casarões 3D), o Instituto Federal da Bahia (Projeto Salvatur) e a Escola Mestre Paulo dos Anjos (Aplicativo Localiza Fácil) ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

O Projeto Tecnologia para o Bem de Todos é uma iniciativa do CORREIO em parceria com a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e o Sistema S. Todas as equipes que participaram da Olimpiada trabalharam com o tema Cidades CrI.A.tivas.

“A gente queria muito que este ano mais jovens participassem. Se estamos falando de futuro, precisamos trazê-los para conversar sobre isso”, completou a curadora de conteúdo do Agenda Bahia, Rachel Vita.

