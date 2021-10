Jovens de Salvador e Feira de Santana são coroados Miss e Mister Guetto 2021; conheça os vencedores 

Os ‘guettos’ de Salvador e Feira de Santana já tem sua nova realeza coroada, já que na última quarta-feira (6), Bianca Souza, candidata de 26 anos, da Boa Vista do Lobato, em Salvador, e o educador físico Marlon Santana, de 31 anos, do Muchila, em Feira de Santana, foram eleitos como Miss e Mister Guetto 2021. Chegando à sua sexta edição, o concurso, realizado pelo produtor Jomar Sousa, titular da agência de modelos Xtreme Model, foi realizado em formato virtual em função da pandemia. No total 24 candidatos desfilaram para os jurados diretamente das suas casas, usando trajes de moda praia. Além do título, os vencedores foram premiados com faixa e troféu.

De acordo com o produtor e empresário Jomar Sousa, concursos como o ‘Miss e Mister Guetto’ atuam como porta de entrada para a carreira de modelo para jovens que sonham com as passarelas. Através das seis edições da disputa, diversos talentos saíram das comunidades diretamente para o mercado da moda. “A maioria vem da periferia, sem oportunidades, mas a realização desse sonho faz com que a autoestima garanta confiança para abraçar as chances que surgem com o título”, afirma.

Além de Bianca Souza e Marlon Santana, outros modelos agenciados pela Xtreme Model já conquistaram a tão cobiçada faixa: em 2018, Jeferson Lima e Nataly Souza. Os modelos Adailton Gonçalves e Bruna Moreira se consagraram com o título em 2019. E ano passado Laura Mendes e Erick Mendes alcançaram o podium após vencer as eliminatórias do concurso.

Para entre os próximos meses e 2022, a agência já planeja movimentar o calendário local com novos eventos já confirmados a exemplo do Mister Verão (janeiro), desfile temático Dia do Índio (abril), desfile Quilombo Abolição da Escravatura e concurso Beleza Dandara e Mister Zumbi dos Palmares (maio), Miss e Mister Guetto (setembro). Todos também já tem a garantida a parceria com o estilista Jorge Andrade.