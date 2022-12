Jovens desaparecidos em Cajazeiras VII são encontrados mortos

Os corpos dos jovens Arthur Lucas dos Santos Gomes, 22, e Matheus dos Santos Silva, 17, desaparecidos desde o último dia 30, foram encontrados em Cajazeiras VI. Os corpos foram encontrados em uma cova rasa, num matagal, na manhã deste domingo (4).

Segundo informações da Polícia Civil, o pai de uma das vítimas o identificou pelo nome de Matheus dos Santos Silva e o outro corpo como sendo do vizinho de pré-nome de Arthur Lucas. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Desaparecimento

A mãe de Arthur informou que ele cresceu no local e tem ali amigos de infância, mas que acabaram entrando para o tráfico de drogas. Apesar da proximidade, a mãe acredita que o rapaz, que estudava e fazia ‘bicos’ na vizinhança, não tenha envolvimento com o crime. “Ele não é envolvido, não usa droga, não é traficante. Mas existem má influências. Não posso negar”, disse.

Tanto a mãe de Arthur como a de Matheus, Nice dos Santos, 44, tinham passado o dia fora, trabalhando, e, à noite, quando voltaram para casa, não encontraram mais seus filhos, que são amigos e estavam juntos no momento do ocorrido. Ela suspeita que Arthur e Matheus tenham sido sequestrados por traficantes de uma localidade conhecida como Vietnã, no mesmo bairro.

Segundo a mulher, da última vez que foram vistos, os jovens estavam na laje da irmã dela, fazendo gravações, por rede social, da Rua do Boiadeiro, onde moram. “Uma menina que mora lá embaixo [na rua] falou que viu na hora que eles [os traficantes] amarraram [os jovens] e levaram, pra matar”, contou, abalada.