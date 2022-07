Jovens empresários abrem restaurante contemporâneo no Carmo

Daniel Freire, Rafael Casqueiro, Wolton Fonseca e Paulo Gabriel. Ao lado, o Allê Varanda Bar (Fotos: @nomadsmediahouse/divulgação)

O Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, acaba de ser aberto, com cardápio em teste, mas já antecipando a proposta do local ao mercado gastronômico de Salvador. Em um charmoso casarão de esquina, em frente ao Museu do Mar e ao lado do Forte da Capoeira, bem no Largo de Santo Antônio, a casa tem a vista da Baía de Todos os Santos como um dos seus grandes atrativos.

O Allê, no entanto, não se resume à paisagem e aposta num menu enxuto dedicado a uma gastronomia inspirada na costa italiana e mediterrânea. "Trazemos o conceito de 'Mini Piatti', que são porções reduzidas de pratos, possibilitando que o cliente sente, compartilhe, belisque uma ou duas opções, sem necessariamente se sentir obrigado a pedir uma refeição e ir embora", explica um dos sócios, o empresário Daniel Freire, que comanda o estabelecimento ao lado de Rafael Casqueiro, Wolton Fonseca e Paulo Gabriel.

Eugênio Carvalho Filho e Maria Victória Salomão (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dolce vita

O empresário baiano Eugênio Carvalho Filho e a noiva, a também empresária Maria Victória Salomão, desembarcaram na Itália. Por lá, participaram, nos últimos dias, das celebrações em torno do casamento de Lucas Bittar com a influenciadora digital Carolina Adriano. Uma das festas, quarta-feira (29), aconteceu na residência de Domenico Dolce, sócio-proprietário da grife italiana Dolce & Gabanna, localizada em Portofino. A residência, batizada de Villa Olivetta, possui uma das mais bonitas vistas da cidade e do mar Mediterrâneo. E para chegar até o local, encravado em uma montanha, os convidados embarcaram em barcos que fizeram o trajeto exclusivamente para o sunset. A cantora Madonna, amiga de Domenico, já se hospedou por lá, assim como Anitta, em 2020.

Katrin e Dante Bassi (divulgação)

Reconhecimento

O Manga, comandado pelo casal de chefs Dante e Katrin Bassi, foi eleito por voto popular, terça-feira, como o Melhor do Nordeste pela plataforma de gastronomia Prazeres da Mesa. “O Manga é um restaurante que valoriza muito a qualidade do que serve e que é reflexo de nossas experiências, do que gostamos de cozinhar e de comer”, afirmou Dante, em entrevista à Prazeres da Mesa. O restaurante funciona no Rio Vermelho, em Salvador.



Estreia baiana

A Vans acaba de inaugurar sua primeira loja na Bahia. Localizada no Salvador Shopping, a Vans Store começou a funcionar na última quinta-feira, seguindo o plano de expansão da empresa. A loja baiana seguirá o conceito de varejo global da marca, oferecendo as principais experiências, campanhas e produtos encontrados nos maiores mercados do mundo.

Débora Barreto (divulgação)

Atuação internacional

O primeiro restaurante de comida tipicamente brasileira de Dubai, o Rio, do empresário Sérgio Raposo, será inaugurado no segundo semestre de 2022. O local contará com projeto acústico desenvolvido pela Audium, empresa comandada pela arquiteta baiana Débora Barreto, Christian Nascimento e Pedro Rezende. A arquitetura ficará a cargo do escritório Monu e o espaço contará com três ambientes, sendo um lobby e dois salões.

Rodrigo Peleteiro, Vitor Amoedo, Ronaldo Peleteiro, Marcos Vieira Lima e Augusto Amorim (foto: Elias Dantas/divulgação)

Lançamento

O edifício residencial Oke Horto foi lançado, quinta-feira, durante coquetel no Horto Florestal, em Salvador. O empreendimento contará com torre única na Rua do Cedro. A realização é uma parceria das empresas MVL, Amorim Barreto, Inova e Pelir, que reuniram convidados especiais e futuros clientes.

