Jovens encaram maratona de até 15h de estudos por dia para se dar bem no Enem

Todo professor diz que pra se dar bem na prova do Enem, o estudante precisa saber cronometrar bem o tempo que tem para fazer a prova. Estudante do 3º no Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira, Glacy Kelly Moraes, 17 anos, ainda não fez a prova, mas, todos os dias, precisa controlar direitinho o tempo para dar conta da rotina de estudos. Pela manhã, frequenta o colégio, à tarde se dedica a um cursinho preparatório para o Enem e ainda encontra disposição para todas as noites, de segunda à sexta-feira, ir para o curso técnico em enfermagem, mesma área que quer uma vaga na universidade. Assim como ela, muitos estudantes vivem duplas ou triplas jornadas para conciliar a rotina intensa de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com o trabalho ou até outra faculdade.

Com todos estes afazeres, Glacy fica mais de 14h fora de casa e ainda tem que estudar quando retorna para sua residência.

“É puxado, mas dá para conciliar. Meu ônibus têm horários certinhos, se eu seguir tudo certo, não me atraso. Além de dormir na hora certa também”, explicou a estudante, que considera a disciplina fundamental para conseguir cumprir com toda a sua rotina.

Greyce é uma das 800 estudantes que ganharam bolsa do projeto Ingressar, da prefeitura de Salvador, para estudar de graça em pré-vestibulares da capital.

Como Glacy, vários de seus colegas no Pré-Enem, um dos cursinhos credenciados no programa da prefeitura, têm mais de uma jornada. O estudante Gabriel Souza, 17, está matriculado no 3º ano em um colégio público e, na última segunda-feira, reforçou os preparativos para o exame com o curso Pré-Enem.

“O reforço [no cursinho] é extremamente necessário. Só com os estudos do colégio, eu acho que não conseguiria alcançar a faculdade pública”, diz o estudante, que quer garantir uma vaga em Ciências Contábeis na Ufba.

'Só com os estudos do colégio, acho que eu não conseguiria alcançar uma universidade pública', avalia Gabriel

(Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Com a adição de mais um turno de estudos, os alunos vão ter que se esforçar ainda mais para conseguir dar conta dos conteúdos passados pelos professores. Buscando ingressar numa faculdade de Biomedicina, Luana Bispo, 17, estudava cerca de cinco horas por dia depois da escola e vai ter que buscar outros horários para dar conta da nova rotina. “Estou iniciando o cursinho, então não tenho ideia ainda de como vou administrar meu tempo pra conseguir estudar além das horas de colégio e curso”, disse.

A estudante Juliana Victória Dias, 17 anos, também viu sua rotina ser completamente alterada com a aproximação do Enem. Por dia, são cerca de 15 horas de estudos. Nas 9 horas que lhe restam, aproveita para descontrair nas redes sociais e dormir. Aluna do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Vitória Régia, ela estuda pela manhã, das 7h 12h10. Em outros anos, após a sirene bater, ela estaria liberada. Agora, a realidade é outra.

De segunda a quarta, permanece na própria escola, em aula, de 13h30 até perto de 17h. Na quarta, ainda sai correndo para aulas isoladas de redação, que ocorrem semanalmente, das 17h30 às 19h30. Mas a rotina intensa de estudos não para por aí. Nos outros dias, quando chega em casa, estuda com os colegas através de um grupo de whatsapp, onde tiram dúvidas, discutem assuntos e dividem agonias.

Nas quintas e sextas, Juliana não têm aulas no turno oposto, mas tem intensivão de estudos em casa para garantir bom desempenho nas provas, que acontecem todos os sábados. É também aos sábado que ela frequenta um curso preparatório para o Enem, das 14h às 18h. E, quem pensa que o domingo tá liberado para descansar, está enganado.

"Alguns domingos acontecem simulado no colégio e também estudo em casa. O Enem vai se aproximando, o desespero aumenta, dá uma ansiedade, um medo de não ter tempo de estudar tudo", explica a estudante.

Antes todos os finais de semana costumava ir à praia, sair com os amigos. Por enquanto, precisou diminuir a frequência, mas sabe que quanto mais perto for ficando da avaliação, mas escassos serão os momentos de lazer. Tudo isso para conseguir uma boa pontuação e garantir uma vaga na universidade. Só não decidiu ainda se quer Odontologia ou Fonoaudiologia.

Se só estudar para o Enem já é puxado, a adição de outras responsabilidades complica mais a vida dos candidatos. A rotina de atleta aliada ao estudo faz com que Helena Paschoal, 18, tenha apenas três horas para estudar durante a semana e acabe precisando compensar o tempo perdido nos finais de semana. Ela dedica cerca de três horas por dia para se preparar para as competições de natação, além dos treinos e das competições aos sábados.

“O mais difícil de ser atleta é conciliar as coisas que você quer fazer com o que você deve fazer. Às vezes, tenho que dizer não a um final de semana com a família porque tenho que recuperar o assunto da semana”, contou a jovem, que considera ainda que a proximidade da prova aumenta a ansiedade e não permite que ela descanse bem no pouco tempo livre.

Qualidade x quantidade

Apesar dos esforços para conseguir estar em dia com os conteúdos, os estudantes têm que saber diferenciar a quantidade das horas estudadas da qualidade do estudo. O diretor pedagógico do Pré-Enem e professor de Geografia e Atualidades, Fabrício Mayan, aponta que é importante dar continuidade aos estudos depois do cursinho, mas que o aluno também deve saber o papel que o descanso tem na aprendizagem.

“O aluno que se prepara bem tem que entender que aula dada é aula estudada. Mas ele não pode ir além do que o corpo permite, se entrar numa fadiga pode comprometer o desenvolvimento. Sempre deve dar um intervalo para reprogramar, se estudar de forma ininterrupta pode comprometer os estudos”, afirmou.

O professor ainda compartilhou a fórmula que ele acredita ser a ideal para que os estudantes consigam equilibrar o estudo com o tempo de descanso. “Após duas horas de estudos, o ideal é fazer um intervalo de 10 a 15 minutos para reprogramar o cérebro e voltar a estudar com qualidade, para aumentar o aprendizado”, indicou.

No 3º ano do Ensino Médio, a estudante Katarina Gama, 17, faz uma maratona para o Enem, com cursos de matérias isoladas para complementar o que já estuda na escola. Apesar da preocupação em passar logo no vestibular de Medicina, ela compreende a importância de respeitar os próprios limites na hora do estudo.

“O meu tempo fica bem limitado mesmo, mas não passo madrugadas estudando para não afetar em meu rendimento em aulas no dia seguinte e prezo muito por descansos no fim de semana. Não abro mão de relaxar ao máximo minha mente, pois já tenho prova sábado e cursinho de redação”, comentou.

Necessidade de se organizar

Para conseguir estudar em casa depois das longas jornadas, é necessário ter foco e determinação. Então, manter uma rotina de estudo regrada é essencial, como aponta o professor de filosofia e sociologia, Isaac Lago. “É fundamental criar uma rotina para que o nosso cerébro possa compreender que aquele momento é propício para o estudo e haja uma regularidade do horário para manter um processo contínuo de aprendizado”, explicou.

É importante ressaltar que a organização é imprescindível para continuar focado na aprovação no Enem, mesmo com todos os outros afazeres e o cansaço. A psicóloga Juliana Coelho, especialista em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia, indica criar uma planilha de horários com base nos seus compromissos para otimizar o tempo.

“Quem trabalha o dia inteiro é importante fazer uma planilha para conseguir escolher os horários para estudar. O fim de semana deve ser organizado para que a pessoa consiga dividir períodos de estudo com períodos de lazer”, apontou.

A orientação dos especialista é que, mesmo com o grande número de atividades, o estudante não abra mão do lazer. “A rotina de estudos é imprescindível para o bomdesempenho. Quem tem rotina vai conseguir produzir mais conteúdo para ser aprovado. Estudar muito não é estudar bem. O tempo de estudo tem que ser dividido com o período de descanso e diversão”, explicou o diretor pedagógico do Pré-Enem, Fabrício Mayan



Para além do cusinho

Muitos estudantes ainda buscam um reforço para complementar os assuntos que já foram passados pelos professores do cursinho ou da própria escola. Para isso, os alunos optam por fazer matérias isoladas ou assistir vídeo-aulas. A estratégia é indicada pelos professores, como Ricardo Carvalho, que dá aulas de História e é coordenador pedagógico da Mega Revisão FTC - o aulão da Faculdade de Tecnologia e Ciências.

“O grande novo formato são as matérias isoladas. Muitos alunos elegem quatro ou cinco matérias que precisam de mais esforço. Essa customização do ensino é ideal para estudante que já se formou ou tem família. Os que tiveram uma boa base também devem procurar uma matéria isolada e estudar em casa”, indica o professor.

A vestibulanda Katarina é adepta das matérias isoladas e faz quatro aulas extras voltadas para o Enem. “Como eu pretendo fazer vestibulares que cobram assuntos mais específicos, acho importante [fazer o reforço]. As aulas agem como um complemento”, contou a aluna que faz a suplementação em química, física, biologia e redação.

Já os cursos online podem ser um grande reforço para quem tem pouco tempo ou mais um amparo para o estudante com dificuldades. “Hoje em dia, existe uma diversidade de aulas online. O aluno que tem pouco tempo deve focar nas provas, quem não tiver muito tempo pode fazer essas aulas para tentar resolver as questões e tirar as dúvidas nos sites”, afirmou o professor de química Alessandro Cerqueira.

CORREIO traz fascículos para revisão

O CORREIO publica até o dia 30 de outubro, 18 fascículos especiais do 13º projeto Revisão Enem 2019. Na semana passada, o tema das revisões foi Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Nesta semana, o conteúdo trará questões de Matemática e Suas Tecnologias.

Com simulados online, que são disponibilizados no site do jornal ( correio24horas.com.br), os conteúdos contam com uma série de questões objetivas, realizadas pelo SAS Educação, para os estudantes testarem os seus conhecimentos nas disciplinas cobradas no Enem.

Além disso, sempre às quartas-feiras, o site Correio 24 horas conta com videoaulas. Duas delas já estão no ar e podem ser acessadas na íntegra no canal www.correio24horas.com.br/revisao. Na versão impressa e no site, será possível acompanhar conteúdos focados em temas que auxiliam os alunos no processo de estudo, com artigos diversos, dicas de como estudar e macetes para fazer um bom exame. O projeto tem parceria com a FTC.

Assista videoaula de Matemática e Suas Tecnologias



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro