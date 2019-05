Jovens morrem em grave acidente entre Santa Teresinha e Itatim

Renan e Letícia estavam no mesmo veículo (Foto: Reprodução/Portal Bahia10)

Dois jovens morreram, neste sábado (11), num choque entre um Gol e um Ford Ecosport, na BA-242, entre as cidades de Santa Teresinha e Itatim, no Centro Norte do estado.

Leticia de Jesus Cerqueira, 21 anos, e Renan Santana Cerqueira Pereira, 22, estavam no Gol e ainda chegaram a ser levados ao Hospital de Santo Antonio de Jesus, no Recôncavo, onde já chegaram sem vida.

O acidente aconteceu por volta das 23h, próximo ao cruzamento da linha férrea.

Carro onde estavam Renan e Letícia (foto: bahia10.com.br)

Os dois ocupantes do Ford Ecosport foram transferidos para o mesmo hospital.

O estado de saúde do motorista era considerado grave e a mulher que estava na carona seguiu para realização de exames médicos e passa bem. As informações são do Portal Bahia10.