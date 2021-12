Juazeiro: Justiça inocenta ex-diretor de abastecimento, acusado de homicídio

O antigo diretor do Serviço de Água e Saneamento Ambiental (Saae) de Juazeiro, no Vale do São Francisco, Joaquim de Medeiros Neto, foi inocentado pela Justiça no caso do homicídio do ex-diretor da Defesa Civil local, Adalberto de Carvalho Gonzaga. Tanto Joaquim, antes acusado de ser mandante, quanto Gabriel Gomes Amaral, suposto executor, foram impronunciados pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Essa decisão acontece quando o juiz não se convence da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse caso, a acusação não reúne elementos mínimos sequer para ser discutidos.

Na mesma sentença, o magistrado declarou extinta a punibilidade de David Roger Paixão Reis, que também tinha sido acusado da execução da morte de Gonzaga, devido ao seu falecimento.

Adalberto de Carvalho Gonzaga foi morto a tiros na noite do dia 23 de fevereiro de 2017. Dois homens ocupando uma moto dispararam contra o então diretor da Defesa Civil local em frente à sua residência.

Joaquim Neto estava sendo acusado de ser o mandante do crime e os outros dois, os executores. Segundo denúncia do Ministério Público do Estado (MP-BA), Gonzaga teria sido morto após fazer denúncias contra o então diretor do Saae. Ainda cabe recurso da decisão.