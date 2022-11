Juazeiro promove ação nas escolas e atualiza vacinação de crianças e adolescentes

A Secretaria de Saúde (Sesau) de Juazeiro, em parceria com a Secretaria de Educação e Juventude (Seduc), está realizando uma busca ativa nas escolas do município. A proposta é atualizar o cartão de vacina de crianças e adolescentes com a vacinação de rotina e contra a covid-19.

“Estamos com mais esta estratégia de saúde, levando a vacinação para onde temos o público infantil, que são nas escolas. Nossas equipes de saúde, junto com a equipe da unidade escolar, juntaram esforços para imunizar as crianças, ampliando o público vacinado. E isso é cuidado, é proteção contra doenças”, destacou o secretário de Saúde de Juazeiro, Fernando Costa.

Esta semana, duas escolas no bairro Alto da Aliança receberam a equipe de vacinação. Nesta quinta-feira (10), os estudantes da Escola Municipal Professora Carmem Costa foram vacinados. Na quarta-feira (9) mais de 80 doses, entre Febre Amarela, Influenza, DTp, Vop e Covid-19, foram aplicadas na Emei Gentil Damásio.

“Fizemos o comunicado aos pais que, prontamente, atenderam ao pedido e trouxeram o cartão de vacinação de seus filhos. Essa é uma ação extremamente importante, visto que a vacinação de crianças na nossa área estava muito baixa”, destacou a gestora da Escola Carmem Costa, Cleidemar Diamantino da Silva.