Juazeiro terá 20 novos leitos de UTI para pacientes com coronavírus

A cidade de Juazeiro ganhará 20 novos leitos de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com o novo coronavírus até o fim do mês. Esse é o prazo para as obras de adequação que ocorrem no Hospital Regional da cidade, unidade que receberá a iniciativa, do Governo do Estado.

Na última segunda-feira (6), foram abertos pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos no Hospital Promatre de Juazeiro, cujo contrato é superior a R$5,4 milhões por seis meses. Somente no município, a Sesab possui 65 leitos, entre clínicos e de UTI, para infectados com a covid-19, todos custeados com recursos estaduais.

Juazeiro não foi a única cidade da região que teve o número de leitos reforçado: a Sesab também contratou 10 de UTI e 30 clínicos no Hospital São Pedro, no município de Remanso.

Segundo o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, “o governador Rui Costa tem feito um esforço enorme para ampliar e descentralizar o atendimento aos pacientes mais graves com o diagnóstico positivo para covid-19 e Juazeiro é um dos polos mais beneficiados”.

O Governo do Estado também destinou R$ 220 mil por mês para a abertura de pronto-atendimentos para pacientes com o coronavírus em toda a Bahia, incluindo Juazeiro. As unidades são voltadas para a classificação, manejo clínico, estabilização do paciente e, caso seja necessário, regulação para unidades de maior complexidade.

Na última portaria ministerial sobre a pandemia, foram destinados R$ 7 milhões a Juazeiro, que deverão ser investidos na ampliação da rede assistencial de covid-19.