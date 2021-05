Juceb é o primeiro órgão do governo baiano a aceitar PIX como pagamento

A Junta Comercial da Bahia (Juceb) começou nesta sexta-feira (14) a aceitar pagamentos por serviços através do PIX. Com isso, se tornou o primeiro órgão do governo baiano a adotar o modelo.

Agora, o cidadão não precisa ir até o Banco do Brasil para pagar os serviços que requisitou junto à Juceb, podendo fazer o PIX, ampliando a conveniência. "Fizemos o teste do novo sistema e deu tudo certo. É mais um passo no trabalho que estamos fazendo nos últimos anos para modernizar a Juceb, simplificando processos e reduzindo a burocracia", avalia a presidente do órgão, Andréa Mendonça.

Para ela, a simplificação dos processos têm sido fundamental para a Bahia registrar bons resultados na abertura de empresas, mesmo durante a pandemia. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, foram criadas quase 12 mil novas empresas na Bahia, contra pouco mais de 7,3 mil encerradas. "Temos feito um trabalho técnico para ajudar o estado e os baianos a passarem por esse momento de crise", conclui.